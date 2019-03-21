Штраф в миллион рублей получила фирма из Лангепаса за попутку дать взятку

СЕГОДНЯ 14:01 2019-03-21T14:01:24+03:00

Провезти крупногабаритный груз без проблем не получилось

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Попытка дать взятку в размере три тысячи рублей была около двух лет назад. Накануне суд вынес решение по делу.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, что в августе 2017 года представитель ЗАО «Нефтьстройинвест» пытался передать сотруднику ГИБДД Лангепасу взятку в размере три тысячи рублей за обеспечение беспрепятственного проезда крупногабаритного транспорта, принадлежащего юридическому лицу, при проезде по городу.

По данному факту прокуратура города в отношении общества возбудила дело об административном правонарушении.

Мировым судьей судебного участка №2 Лангепасского судебного района юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде штрафа в размере один миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU