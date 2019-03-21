Штраф в миллион рублей получила фирма из Лангепаса за попутку дать взятку
Попытка дать взятку в размере три тысячи рублей была около двух лет назад. Накануне суд вынес решение по делу.
Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, что в августе 2017 года представитель ЗАО «Нефтьстройинвест» пытался передать сотруднику ГИБДД Лангепасу взятку в размере три тысячи рублей за обеспечение беспрепятственного проезда крупногабаритного транспорта, принадлежащего юридическому лицу, при проезде по городу.
По данному факту прокуратура города в отношении общества возбудила дело об административном правонарушении.
Мировым судьей судебного участка №2 Лангепасского судебного района юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде штрафа в размере один миллион рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU