2019-03-21T13:53:40+03:00
Спорт

Первенство России по биатлону стартовало в Югре

В соревнованиях участвуют молодые спортсмены
Алена Кульмухаметова
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Первенство России по биатлону стартовало в Югре . Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"Первенство России по биатлону стартовало в Югре . Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"
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Сегодня, 21 марта, в Центре зимних видов спорта Ханты-Мансийска стартовало Первенство России по биатлону. В соревнованиях принимают участие 175 спортсменов старше 18, но младше 21 года из 26 регионов страны.

Как сообщает «ЮграМегаСпорт», хозяева соревнований, спортсмены из округа, представлены самой многочисленной командой. 16 юниоров и 13 юниорок, среди которых и победительница юниорского Первенства Европы Ксения Довгая, будут в эти дни отстаивать честь одного из самых биатлонных регионов страны.

Дмитрий Ярошенко, 5-кратный чемпион мира по биатлону отметил высокий уровень подготовки к соревнованиям:

- В Ханты-Мансийске любого уровня соревнования по биатлону, и не только по биатлону, проводятся на самом высоком уровне. Сегодня у нас соревнуются юниоры, хотелось бы, чтобы эти ребята и девчонки увидели уровень настоящих соревнований. Не все из них выступали на международных стартах, а в Ханты-Мансийске они смогут почувствовать энергетику того места, которое принимало соревнования самого высокого уровня. Не во всех регионах имеются такие условия, трассы и техническое обеспечение, как в Ханты-Мансийске. У нас в Югре даже тренируются дети в лучших условиях, чем те, в которых проводятся соревнования в других регионах, - заявил спортсмен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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