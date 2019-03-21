СЕГОДНЯ 13:31 2019-03-21T13:31:44+03:00

В Нижневартовском районе встретили День охотника и оленевода -2019. Фото с сайта администрации Нижневартовского района

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Один из главных национальных праздников коренных народов Севера - День Охотника и оленевода прошел в нескольких населенных пунктах Нижневартовского района.

В Агане, Корликах, Варьегане, Ларьяке и Охтеурье участникам и гостям предложили обширную программу мероприятий. Это и мастер-классы, выставки изделий декоративно-прикладного искусства, концертная программа сразу на нескольких площадках, гостеприимный чум с угощением национальными блюдами, гонки на оленьих упряжках и охотничий биатлон.

Праздник охотника и оленевода проводится ежегодно и посвящён самобытности культуры коренных жителей Нижневартовского района – ханты, манси и лесных ненцев. День охотника и оленевода одна из старейших хантыйских традиций. 26 лет назад по инициативе Анатолия Кауртаев праздник приобрел статус районного.

ИСТОЧНИК KP.RU