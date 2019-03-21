Сотрудники фирмы из Сургута выплатили три миллиона рублей долга по зарплате

СЕГОДНЯ 12:58 2019-03-21T13:23:31+03:00

Сотрудники фирмы из Сургута получили три миллиона рублей долга по зарплате. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Им пришлось обратиться в прокуратуру за помощью

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Задолженность по заработной плате была обнаружена сотрудниками прокуратуры Сургута во время проверки соблюдения трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы работникам предприятия.

Выяснилось, что 108 работникам ООО «ФД-групп» не выплачена заработная плата за октябрь-ноябрь 2018 года в размере более 3 млн. рублей.

Прокуратура города в адрес генерального директора общества внесла представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

Также, по заявлению прокурора города мировым судом вынесены 108 судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной, заработной платы сотрудникам.

После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU