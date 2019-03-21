Сотрудники фирмы из Сургута выплатили три миллиона рублей долга по зарплате
Задолженность по заработной плате была обнаружена сотрудниками прокуратуры Сургута во время проверки соблюдения трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы работникам предприятия.
Выяснилось, что 108 работникам ООО «ФД-групп» не выплачена заработная плата за октябрь-ноябрь 2018 года в размере более 3 млн. рублей.
Прокуратура города в адрес генерального директора общества внесла представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафа.
Также, по заявлению прокурора города мировым судом вынесены 108 судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной, заработной платы сотрудникам.
После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU