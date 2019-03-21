СЕГОДНЯ 12:53 2019-03-21T12:53:11+03:00

До старта Первенства России в Югре по биатлону остался один день Фото: Татьяна Коркина

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Накануне в Центре зимних видов спорта имени Филипенко прошло совещание представителей команд, которые прибыли в Ханты-Мансийск для участия в Первенства России по биатлону.

На совещании были обсуждены регламент чемпионата, схему трасс, форму спортсменов, а также коснулись вопросов размещения и программы пребывания биатлонистов в окружной столице Югры.

Напомним, в Югру приехало 175 спортсменов из 26 субъектов Российской Федерации. Сегодня, 21 марта, состоялись мужская и женская официальные тренировки, а в полдень на биатлонном стадионе прошла торжественная церемония открытия и парад участников соревнований.

Трассы для лыжных гонок были опробованы участниками накануне соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU