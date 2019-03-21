До старта Первенства России в Югре по биатлону остался один день
Накануне в Центре зимних видов спорта имени Филипенко прошло совещание представителей команд, которые прибыли в Ханты-Мансийск для участия в Первенства России по биатлону.
На совещании были обсуждены регламент чемпионата, схему трасс, форму спортсменов, а также коснулись вопросов размещения и программы пребывания биатлонистов в окружной столице Югры.
Напомним, в Югру приехало 175 спортсменов из 26 субъектов Российской Федерации. Сегодня, 21 марта, состоялись мужская и женская официальные тренировки, а в полдень на биатлонном стадионе прошла торжественная церемония открытия и парад участников соревнований.
Трассы для лыжных гонок были опробованы участниками накануне соревнований.
ИСТОЧНИК KP.RU