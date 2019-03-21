Жительницу Лангепаса судят за кровавое убийство бывшего супруга
Совместная алкогольная вечеринка бывших супругов завершилась трагически. Мужчина погиб от ножевых ранений.
Как сообщили в следственном комитете Югры, было возбуждено уголовное дело по факту убийства 58-летнего мужчины. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержана бывшая супруга потерпевшего. 19 марта между мужчиной и женщиной произошла ссора, в ходе которой находившаяся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемая, нанесла потерпевшему несколько ножевых ранений. Смерть мужчины наступила на месте.
Известно, что супруги находились в разводе, однако продолжали проживать в одной квартире в доме по улице Комсомольская в Лангепасе.
Сегодня, 21 марта, суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении обвиняемой под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU