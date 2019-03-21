Жительницу Лангепаса судят за кровавое убийство бывшего супруга

СЕГОДНЯ 12:44 2019-03-21T12:44:24+03:00

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Совместная алкогольная вечеринка бывших супругов завершилась трагически. Мужчина погиб от ножевых ранений.

Как сообщили в следственном комитете Югры, было возбуждено уголовное дело по факту убийства 58-летнего мужчины. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержана бывшая супруга потерпевшего. 19 марта между мужчиной и женщиной произошла ссора, в ходе которой находившаяся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемая, нанесла потерпевшему несколько ножевых ранений. Смерть мужчины наступила на месте.

Известно, что супруги находились в разводе, однако продолжали проживать в одной квартире в доме по улице Комсомольская в Лангепасе.

Сегодня, 21 марта, суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении обвиняемой под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU