2019-03-21T12:40:31+03:00
Общество

В Ханты-Мансийском районе готовятся к половодью и запасаются мешками

Дамбы проверяют и ремонтируют
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийском районе готовятся к половодью и запасаются мешками. Фото с сайта администрации муниципалитетаВ Ханты-Мансийском районе готовятся к половодью и запасаются мешками. Фото с сайта администрации муниципалитета
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План первоочередных мероприятий по подготовке к паводку 2019 года и повышению безопасности дамб с предстоящим ледоходом и половодьем в весенне-летний период обсудили в Ханты-Мансийском районе.

По данным местной администрации, в 2019 году запланированы текущие ремонты дамб обвалования в Елизарово и Сибирском, в период с мая по сентябрь планируются провести работы по обслуживанию дамб обвалования в Луговском, Троице, Кирпичном, Белогорье, Елизарово, Сибирском и Реполово.

Для реализации первоочередных противопаводковых мероприятий в весенне-летний период в резервном фонде администрации района предусмотрено 5 миллионов рублей.

Также созданы резерв мешкотары, других материальных ресурсов, в том числе неснижаемый резерв для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

На случай проведения аварийно-спасательных работ сформирован личный состав нештатных формирований, подготовлены плавсредства, автотранспорт и специальная техника, пожарные мотопомпы. Также на случай ЧС определены порядок оповещения, места эвакуации жителей, созданы пункты временного размещения югорчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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