2019-03-21T11:57:47+03:00
Общество

Вартовчанина осудили за хранение немаркированной продукции

Были изъяты 82 коробки
Алена Кульмухаметова
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Вартовчанина осудили за хранение немаркированной продукции. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВартовчанина осудили за хранение немаркированной продукции. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Накануне Нижневартовский городской суд вынес решение о назначении подсудимому судебного штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Как сообщали в прокуратуре ХМАО-Югры, он обвинялся в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере.

Согласно материалам дела, 52-летний местный житель с августа по октябрь 2018 года, не являясь индивидуальным предпринимателем, не имея обязательно установленной лицензии, приобрел немаркированную алкогольную продукцию в количестве 247 полимерных бутылок, емкостью по 5 литров каждая, на общую сумму более 500 тысяч рублей. Данная продукция обнаружена и изъята из незаконного оборота сотрудниками полиции.

Кроме того, в ходе осмотра гаража злоумышленника были изъяты 82 картонные коробки с немаркированной алкогольной продукцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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