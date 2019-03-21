2019-03-21T11:49:38+03:00
Общество

Югра направит пять заявок на конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды

Общественные обсуждения по данному вопросу состоялись на 16 различных площадках
Алена Кульмухаметова
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В правительстве Югры рассмотрели пять заявок из Урая, Советского, Югорска, Когалыма и Белоярского.

Так, глава Белоярского района Сергей Маненков представил участникам заседания проект благоустройства в городе набережной «Сэй-Пан», что в переводе с хантыйского языка означает «Песчаный берег».

Проект благоустройства набережной предполагает создание общественного пространства, отвечающего современным запросам всех групп населения.

Общественные обсуждения по данному вопросу состоялись на 16 различных площадках. В них приняли участие почти 5,5 тысячи человек.

Основную идею проекта составляют традиции, мифы, легенды, культура коренных народов Севера, которые будут отражены практически во всех элементах набережной. В оформлении некоторых арт-объектов планируется использовать работы художника, заслуженного деятеля культуры автономного округа Геннадия Райшева.

Еще один проект представил глава Югорска Андрей Бородкин. Он предполагает благоустройство мемориала защитникам Отечества.

Глава Урая Анатолий Иванов презентовал членам комиссии проект по созданию в муниципалитете бульвара Содружества.

Представляя проект по благоустройству центрального парка, глава Советского Александр Жуков рассказал, что ему планируется присвоить имя «Северная легенда». Символ объекта будет основан на сочетании элементов герба муниципалитета, орнамента северных народов, культурных и природных символов.

Пятым проектом, представленным на рассмотрение межведомственной комиссии, стал проект Когалыма по созданию в муниципалитете пляжа 60-й параллели. Его презентовал первый заместитель главы города Роман Ярема.

Так, для детей на территории объекта будут предусмотрены зоны сезонных водных аттракционов, установлен современный игровой комплекс. Для взрослых будут предложены как тихий, так и активный виды отдыха. В частности, планируется организовать площадки для игры в пляжный футбол и волейбол, зоны иппотерапии, территорию с навесами и шезлонгами, фестивальные площадки, кинотеатр под открытым небом, установить тренажеры, качели.

Все пять заявок на участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды члены межведомственной комиссии одобрили единогласно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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