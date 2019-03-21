2019-03-21T11:36:16+03:00
Происшествия

В Сургуте раскрыто дерзкое убийство двухлетней давности

Оно произошло в одном из кафе города
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте раскрыто дерзкое убийство двухлетней давности . Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреВ Сургуте раскрыто дерзкое убийство двухлетней давности . Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Убийцей оказался житель Самарской области. Он был доставлен накануне в Сургут, где ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения – арест.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, убийство 44-летнего сургутянина произошло 31 января 2017 года около 14-00 часов в одном из кафе Сургута. Известно, что преступник дважды выстрелил из пистолета в жертву. По горячим следам злоумышленника задержать не удалось. Как позже установили полицейские, он в тот же день покинул Ханты-Мансийский автономный округ.

Оперативникам поступала информация о том, что злоумышленник появляется в различных регионах России, но, скрываясь от полицейских, постоянно меняет место жительства.

В начале марта 2019 года сургутские полицейские во взаимодействии с сотрудниками Следственного комитета и коллег из Самарской области, установили местонахождение и задержали в городе Тольятти 41-летнего подозреваемого.

Спустя 2 года после совершения преступления подозреваемый был доставлен в Сургут. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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