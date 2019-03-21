Молодой сургутянин оставил без колёс чужую «Ниву»
Уголовное прошлое вновь потянуло на «подвиги» 21-летнего жителя Сургута. Он задержан за кражу.
- В Сургуте сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека, который, находясь на улице Мира, похитил из автомобиля «ВАЗ-2131» четыре колеса и зимнюю резину стоимостью 15 000 рублей. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за кражу. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в УМВД по ХМАО-Югре.
В Югре за прошедшие сутки раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления: 2 кражи, причинение легкого вреда здоровью и побои.
ИСТОЧНИК KP.RU