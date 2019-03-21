В Югре судят серийного мошенника из Тюмени
Накануне Югорская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Тюмени. Он обвиняется в мошенничество, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.
Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, с мая по сентябрь 2018 года обвиняемый размещал в сети Интернет объявления о продаже строительных материалов по заниженной цене.
При поступлении звонков от югорчан, желающих приобрести товар, обвиняемый убеждал их перевести предоплату на банковскую карту в счет покупки. В результате, будучи введенными в заблуждение, восемь жителей автономного округа перевели на счет злоумышленника принадлежащие им денежные средства в сумме более 135 тысяч рублей.
Полученными деньгами последний распорядился по своему усмотрению.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU