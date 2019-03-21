СЕГОДНЯ 10:55 2019-03-21T10:55:58+03:00

В Югре судят серийного мошенника из Тюмени. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Накануне Югорская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Тюмени. Он обвиняется в мошенничество, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, с мая по сентябрь 2018 года обвиняемый размещал в сети Интернет объявления о продаже строительных материалов по заниженной цене.

При поступлении звонков от югорчан, желающих приобрести товар, обвиняемый убеждал их перевести предоплату на банковскую карту в счет покупки. В результате, будучи введенными в заблуждение, восемь жителей автономного округа перевели на счет злоумышленника принадлежащие им денежные средства в сумме более 135 тысяч рублей.

Полученными деньгами последний распорядился по своему усмотрению.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU