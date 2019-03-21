2019-03-21T10:40:34+03:00
Общество

На станции в Сургуте с поезда сняли четыре пьяных дебошира

Они мешали пассажирам
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
На станции в Сургуте с поезда сняли четыре пьяных дебошираНа станции в Сургуте с поезда сняли четыре пьяных дебошираФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Вахтовики при возвращении домой на поезде сообщением «Новый УренгойОренбург» «накачались» алкоголем и устроили дебош. Поездная бригада вызвала сотрудников транспортной полиции.

Как сообщает полиция на транспорте УрФО, двое пассажиров четвёртого вагона были сняты с поезда на станции в Сургуте 20 марта по акту о недостойном поведении и доставлены в дежурную часть для составления протоколов.

Выяснилось, что два брата возвращались из Нового Уренгоя домой в Оренбург после работы вахтовым методом. В дороге решили отметить окончание вахты спиртным, а после этого стали мешать отдыху пассажиров. В результате на станции Сургут им было отказано в дальнейшем проезде, а сотрудниками полиции составлены протоколы об административном нарушении.

Кроме того, теперь братьям придется покупать новые билеты, чтобы все-таки уехать домой в Оренбург.

В тот же день два жителя Омской области так и не доехали до станции Мегион. В поезде сообщением «Омск – Нижневартовск» они находились в состоянии алкогольного опьянения, мешали отдыху пассажиров. В результате на станции Сургут правонарушителям было отказано в дальнейшем проезде, они доставлены в дежурную часть.

Добираться до Мегиона, где нарушители планировали устроиться на работу, им придется уже другим поездом и с новыми билетами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Штраф в миллион рублей получила фирма из Лангепаса за попутку дать взятку
Первенство России по биатлону стартовало в Югре
В Сургуте за наркотик в изоленте судят девушку
В Нижневартовском районе встретили День охотника и оленевода -2019
Сотрудники фирмы из Сургута выплатили три миллиона рублей долга по зарплате
До старта Первенства России в Югре по биатлону остался один день
Жительницу Лангепаса судят за кровавое убийство бывшего супруга
В Ханты-Мансийском районе готовятся к половодью и запасаются мешками
Вартовчанина осудили за хранение немаркированной продукции
Югра направит пять заявок на конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды
В Сургуте раскрыто дерзкое убийство двухлетней давности
Молодой сургутянин оставил без колёс чужую «Ниву»
В Югре судят серийного мошенника из Тюмени
Спасатели Югры рассказали о рисках весеннего половодья 2019
В аэропорту Сургута с посадки в самолёт сняли нетрезвого пассажира
Жительница Урая зашла в гости к знакомому за его банковской картой
На обработку мест отдыха и водоемов Ханты-Мансийска против клещей и комаров выделили четыре миллиона рублей
В Югре стартует зимний фестиваль ГТО для семейных команд
Сбербанк приглашает тюменцев в «Ипотечный супермаркет»
В Сургуте подростки организовали банду и вымогали деньги у сверстников
Две школы появятся в Нягани до 2021 года
Посетителям МФЦ в Ханты-Мансийске проверят давление
В Сургуте за «соль» задержали иностранца
В Когалыме снегоуборочная техника вернётся во дворы после расчистки дорог
Жителю Пыть-Яха мошенник помог разблокировать карту за 38 тысяч рублей
За минувшие сутки в Югре в двух ДТП пострадали три человека
Погода в Югре 21 марта: +4 градуса, мокрый снег и дождь