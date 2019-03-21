СЕГОДНЯ 10:40 2019-03-21T10:40:34+03:00

На станции в Сургуте с поезда сняли четыре пьяных дебошира Фото: Татьяна Коркина

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Вахтовики при возвращении домой на поезде сообщением «Новый Уренгой – Оренбург» «накачались» алкоголем и устроили дебош. Поездная бригада вызвала сотрудников транспортной полиции.

Как сообщает полиция на транспорте УрФО, двое пассажиров четвёртого вагона были сняты с поезда на станции в Сургуте 20 марта по акту о недостойном поведении и доставлены в дежурную часть для составления протоколов.

Выяснилось, что два брата возвращались из Нового Уренгоя домой в Оренбург после работы вахтовым методом. В дороге решили отметить окончание вахты спиртным, а после этого стали мешать отдыху пассажиров. В результате на станции Сургут им было отказано в дальнейшем проезде, а сотрудниками полиции составлены протоколы об административном нарушении.

Кроме того, теперь братьям придется покупать новые билеты, чтобы все-таки уехать домой в Оренбург.

В тот же день два жителя Омской области так и не доехали до станции Мегион. В поезде сообщением «Омск – Нижневартовск» они находились в состоянии алкогольного опьянения, мешали отдыху пассажиров. В результате на станции Сургут правонарушителям было отказано в дальнейшем проезде, они доставлены в дежурную часть.

Добираться до Мегиона, где нарушители планировали устроиться на работу, им придется уже другим поездом и с новыми билетами.

ИСТОЧНИК KP.RU