2019-03-21T10:29:00+03:00
Общество

Спасатели Югры рассказали о рисках весеннего половодья 2019

Известны два вероятных сценария
Алена Кульмухаметова
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Спасатели Югры рассказали о рисках весеннего половодья 2019Спасатели Югры рассказали о рисках весеннего половодья 2019Фото: Татьяна Коркина
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Сотрудники «Центроспас-Югории» провели анализ ситуации и заявили, что сложившаяся гидрометеорологическая обстановка в Югре даёт основания ожидать развития паводковой обстановки по двум наиболее вероятным сценариям.

В первом случае, при ранней и затяжной весне уменьшается вероятность возникновения опасных заторов льда при вскрытии рек и экстремально высоких уровней воды половодья.

Во втором, прогноз неблагопритяный. При позднем вскрытии рек и дружном характере весны (апрель-май) повышается вероятность образования опасных заторов льда на Оби и Иртыше.

При вскрытии рек неразрушенные ледовые переправы создадут препятствия свободному проходу льда и могут послужить причиной образования заторов.

На характерных участках рек, где чаще всего отмечаются заторы льда в период вскрытия, будет проведен ледовзрывные работы.

При позднем вскрытии рек, дружном характере весны (апрель-май) и значительных снегозапасах на конец зимы на всем водосборе Оби, включая Иртыш, создаются предпосылки увеличения вероятности затопления населенных пунктов на территориях Нижневартовского, Сургутского, Нефтеюганского, Ханты-Мансийского, Березовского и Белоярского районов.

Стоит сказать, настоящий прогноз составлен по текущей гидрометеорологической информации и статистических данных за десятилетний период.

Основной прогноз вероятных рисков, обусловленных вскрытием рек и прохождением высоких вод половодья по территории автономного округа, будет составлен на основании прогнозов Росгидромета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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