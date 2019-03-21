СЕГОДНЯ 09:55 2019-03-21T09:55:28+03:00

В аэропорту Сургута с посадки в самолёт сняли нетрезвого пассажира

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Утром, 21 марта, в аэропорту Сургута представителями авиакомпании было отказано в посадке на самолет рейса «Сургут - Бугульма» 31-летнему жителю Республики Башкортостан.

Как сообщили в управлении на транспорте УВД УрФО, мужчина находился в накопителе пунктов досмотра в состоянии алкогольного опьянения. В результате, после того, как его билет был аннулирован, правонарушителя доставили в линейное отделение полиции, где на него был составлен протокол по за административное правонарушение.

Самолёт улетел без нарушителя общественного порядка, а стоимость авиабилета нетрезвому пассажиру никто не вернет.

ИСТОЧНИК KP.RU