Жительница Урая зашла в гости к знакомому за его банковской картой

СЕГОДНЯ 09:50 2019-03-21T09:50:05+03:00

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Югорчанке придется ответить за кражу денег с банковской карты своего знакомого. Заявление о краже в полицию написал житель Урая.

Полицейскими была установлена 46-летняя подозреваемая. Женщина, находясь в квартире заявителя, расположенной в 3 микрорайоне, похитила банковскую карту, затем обналичила с карты 38 000 рублей. В отношении воровки возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 43 преступления, раскрыто 26, из них: один факт мошенничества, 7 краж и 6 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU