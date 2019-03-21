СЕГОДНЯ 09:42 2019-03-21T09:42:01+03:00

На обработку мест отдыха и водоемов Ханты-Мансийска против клещей и комаров выделили четыре миллиона рублей. Фото с сайта pixabay.com

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На борьбу с иксодовыми клещами, переносящими опасные заболевания, комарами и крысами из бюджета Ханты-Мансийска выделили более четырёх млн рублей.

Как сообщает RosTender.info, акарицидную обработку против клещей планируется провести на спортивных объектах, таких как Горнолыжный комплекс «Кедровый», стадион «Югра-Атлетик», Центр развития теннисного спорта и других, в дворах вузов, школ и детских садов, больниц и поликлиник, а также рядом с административными зданиями, включая здание правительства Югры.

Обработают все популярные места отдыха горожан в природном парке Самаровский Чугас, территорию этнографического музея под открытым небом «Торум маа», Археопарка, Музея природы и человека, а также зеленые зоны на Набережной, вдоль улицы Дзержинского, Чехова, Мира, парки Победы и Б.Лосева, скверы Сиреневый, Студенческий, Лес Победы и другие парки и скверы. Всего охватят 173 га, обработку проведут три раза.

Бороться с комарами будут на 15 озерах и прудах города, а крыс и мышей планируют травить на всей территории города. Первый этап обработки завершится 26 мая, второй – 14 июля, третий - 2 сентября.

Объявлен тендер на проведение противоэпидемиологических мероприятий. Заявки от участников принимаются до 3 апреля, а итоги тендера подведут 8 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU