2019-03-21T09:24:07+03:00
Общество

В Югре стартует зимний фестиваль ГТО для семейных команд

Участникам предстоит проявить свои физические навыки
Алена Кульмухаметова
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Окружной этап зимнего фестиваля «Готов к труду и обороне» среди семейных команд пройдет в Сургуте 28-30 марта.

Участие в нем примут семьи – победители муниципальных этапов соревнования, состоящие из четырех человек: отец и мать в возрасте от 30 до 49 лет, дедушка или бабушка от 50 до 69 лет и ребенок 9-10 лет.

Как сообщает департамент физической культуры и спорта Югры, первый день турнира участникам предстоит проявить свои физические навыки в силовой гимнастике, наклонах вперед из положения «Стоя», поднимании туловища из положения «Лежа», а также семейной эстафете. Во второй день атлеты поборются за звания лучших в беге на длинные дистанции.

По итогам этапа самая спортивная семья получит путевку для участия в финале зимнего фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который состоится в Сочи с 30 апреля по 5 мая.

Добавим, что фестивали ГТО подобного формата еще не проводились в Югре. Такой опыт является уникальным, направленным на популяризацию и привлечение семей к совместным занятиям спортом и выполнение нормативов физкультурно-спортивного комплекса, закрепление в общественном сознании семейных ценностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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