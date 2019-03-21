СЕГОДНЯ 08:54 2019-03-21T08:54:45+03:00

В Сургуте подростки организовали банду и вымогали деньги у сверстников. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Следственным отделом по городу Сургут возбуждено уголовное дело в отношении четверых подростков 2001-2002 годов рождения. Они подозреваются в разбое, совершенном с незаконным проникновением в жилище и вымогательстве с применением насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по ХМАО-Югре, схема вымогательства была придумана 16-летним обвиняемым, который вовлек в совершение преступлений трех друзей. Проводя время в торговом центре, обвиняемые вступали в разговор со сверстниками и под надуманными предлогами, угрожали и, применяя насилие, вымогали деньги. После таких встреч, как правило, вымогательство продолжалось в социальных сетях и через смс, куда потерпевшим продолжали поступать угрозы.

Кроме этого, двое обвиняемых, требуя деньги от одного из подростков, пришли к нему домой, забрали сотовый телефон, серебряные изделия и несколько мелких предметов.

В настоящее время установлено четверо пострадавших от действий несовершеннолетних, однако следствие не исключает, что фактов вымогательства могло быть намного больше. Работа по их выявлению продолжается.

По ходатайству следователя подросток, организовавший по версии следствия системное вымогательство и принимавший непосредственное участие в разбое с проникновением в жилище, судом заключен под стражу, другой - помещен под домашний арест. Двое обвиняемых находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU