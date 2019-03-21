Две школы появятся в Нягани до 2021 года

СЕГОДНЯ 08:47 2019-03-21T08:47:52+03:00

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Школы на 1125 мест будут возведены в микрорайоне Восточный, по улице Интернациональная и в центральной части города, по улице 20 лет Нягани.

Как сообщили в городской администрации, в марте объявлен конкурс на заключение концессионного соглашения по строительству, параллельно муниципалитет начал работы по определению проекта будущих зданий. Для этого было решено перенять опыт соседних регионов.

Посмотреть уже реализованные проекты и только планируемые делегация Нягани в составе представителей Комитета образования и Управления архитектуры и градостроительства администрации города отправилась в столицу Уральского федерального округа.

- Сегодня Екатеринбург – это город миллионник, город, где не боятся смелых решений и проектов. Мы побывали на двух объектах и ознакомились с проектной документацией еще одной школы. Для себя почерпнули новые идеи, концепции исполнения не только внешней архитектуры зданий, но и его функционального наполнения, - комментирует главный архитектор Нягани Никита Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU