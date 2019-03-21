СЕГОДНЯ 08:44 2019-03-21T08:44:28+03:00

Посетителям МФЦ в Ханты-Мансийске проверят давление. Фото с сайта департамента здравоохранения Югры

Волонтеры и специалисты покажут всем желающим комплекс упражнений при заболеваниях суставов

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В окружной столице Югры 22 марта посетителям многофункционального центра измерят давление и проконсультируют по вопросам сохранения здоровья .

Как сообщает департамент здравоохранения Югры, жители Ханты-Мансийска смогут измерить артериальное давление, получить консультацию об основных факторах риска и мерах профилактики болезней опорно-двигательного аппарата, а также пройти экспресс-обследование на ВИЧ непосредственно в МФЦ.

Волонтеры и специалисты покажут всем желающим комплекс упражнений при заболеваниях суставов, элементы офисной зарядки и технику скандинавской ходьбы.

Акция пройдет при участии Центра медицинской профилактики, Центра СПИД, представителей Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

Мероприятие состоится в рамках социально-профилактической программы «Здоровье суставов в надежных руках», которая стартовала 1 февраля 2019 года в России. Болезни костей и суставов – большая группа заболеваний, которыми страдает более 85% населения.

ИСТОЧНИК KP.RU