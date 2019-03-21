В Сургуте за «соль» задержали иностранца
Наркотики молодой житель ближнего зарубежья носил в кармане собственной куртки. На съёмной квартиры была обнаружена ещё крупная партия.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, днём в подъезде одного из домов по улице 30 лет Победы в Сургуте был задержан 25-летний парень, у которого в ходе личного досмотра во внутреннем кармане куртки обнаружен 61 сверток с кристаллообразным веществом белого цвета.
Кроме того, по месту жительства задержанного, полицейские обнаружили на полке журнального столика 337 свертков, внутри которых находилось аналогичное вещество, там же были обнаружены весы и пакетики для фасовки наркотиков.
Химическая экспертиза показала, что в свертках находилось наркотическое средство «соль» общей массой порядка 340 граммов.
Выяснилось, что злоумышленник приехал в Россию из соседнего государства с целью заработка. В Сургут добрался пользуясь сервисом международных перевозок через мобильное приложение. Наркотик фасовал по сверткам и готовил к распространению через «тайники».
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Он арестован и ему грозит пожизненное лишение свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU