СЕГОДНЯ 08:22 2019-03-21T08:22:24+03:00

В Сургуте за «соль» задержали иностранца. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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Наркотики молодой житель ближнего зарубежья носил в кармане собственной куртки. На съёмной квартиры была обнаружена ещё крупная партия.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, днём в подъезде одного из домов по улице 30 лет Победы в Сургуте был задержан 25-летний парень, у которого в ходе личного досмотра во внутреннем кармане куртки обнаружен 61 сверток с кристаллообразным веществом белого цвета.

Кроме того, по месту жительства задержанного, полицейские обнаружили на полке журнального столика 337 свертков, внутри которых находилось аналогичное вещество, там же были обнаружены весы и пакетики для фасовки наркотиков.

Химическая экспертиза показала, что в свертках находилось наркотическое средство «соль» общей массой порядка 340 граммов.

Выяснилось, что злоумышленник приехал в Россию из соседнего государства с целью заработка. В Сургут добрался пользуясь сервисом международных перевозок через мобильное приложение. Наркотик фасовал по сверткам и готовил к распространению через «тайники».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Он арестован и ему грозит пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU