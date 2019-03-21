СЕГОДНЯ 07:59 2019-03-21T07:59:08+03:00

В Когалыме снегоуборочная техника вернётся во дворы после расчистки дорог. Фото с сайта администрации города Когалым

Изменить размер текста: A A

Когалымчане в социальных сетях активно обсуждаются вопросы по качеству очистки дорог и дворов от снега. Горожане крайне недовольны тем, что дворы после обильного снегопада завалены кучами снежных масс и иъх никто не вывозит.

Как сообщили в администрации города Когалым, в период обильного снегопада вся имеющаяся дорожная техника была задействована. В первоочередном порядке работы велись на расчистке автомобильных дорог, чтобы обеспечить безопасность и беспрепятственное движение автотранспорта.

Во дворах работы велись согласно графику. Основная задача, с учетом частых и обильных снегопадов – расчистка дворов, потом уже вывоз. На уборке задействовано три звена в разных микрорайонах города. Вывоз снега производит одно звено, поэтому и возникли задержки. Сейчас техника снова работает на расчистке дорог, после чего вернется во дворы.

Также единороссами совместно с муниципальными властями, управляющими компаниями, муниципальным жилищным инспектором, членами общественных советов проводится обследование кровель многоквартирных домов, придомовых территорий на предмет очистки от снежных масс.

Кроме того когалымчанам советуют сообщать о возможном сходе снега с крыш в свою управляющую компанию.

Добавим, что в Когалыме мероприятия по уборке снега не прекращаются. За прошлую неделю выпало более месячной нормы осадков. Объемы снега, вывезенного из города в этом году, в несколько раз превышают прошлогодние показатели.

ИСТОЧНИК KP.RU