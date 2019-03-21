Жителю Пыть-Яха мошенник помог разблокировать карту за 38 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:49 2019-03-21T07:49:49+03:00

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В типичную ловушку мошенников попал 44-летний житель Пыть-Яха. После звонка «сотруднику банка» югорчанин остался без денег.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, югорчанину поступило смс-сообщение с текстом о заблокировании банковской карты. Мужчина перезвонил по указанному в сообщении телефону и ответивший лжесотрудник сообщил, что произошел технический сбой и для разблокировки карты необходимо продиктовать последние четыре цифры своей банковской карты. После того, как неизвестный получил необходимые цифры и пароли, успокоил потерпевшего и порекомендовал в течение двух часов не пользоваться банковской картой.

Уже вечером потерпевший, воспользовавшись мобильным приложением, обнаружил отсутствие на карте более 38 тысяч рублей и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU