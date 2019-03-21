СЕГОДНЯ 07:35 2019-03-21T07:35:27+03:00

За минувшие сутки в Югре в двух ДТП пострадали три человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Жёсткая дорожная авария случилась около десяти часов вечера в городе Нижневартовск накануне. Пострадали два человека.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, 20 марта около 22 часов в Нижневартовске водитель «ТОЙОТА РАВ 4», которая двигалась по улице Интернациональная, при повороте налево в сторону улицы Спортивная, не уступила дорогу и столкнулась с «МАЗДА 6». В результате дорожно-транспортного происшествия две женщины - водитель и пассажир, автомобиля «МАЗДА 6» получили травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы.

Задержаны восемь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, пять – за отказ от медицинского освидетельствования, один – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 26 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU