СЕГОДНЯ 07:12 2019-03-21T07:12:28+03:00

Погода в Югре 21 марта: +4 градуса, мокрый снег и дождь. Фото с сайта pixabay.com

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В четверг 21 марта в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшие, в центральных районах умеренные осадки: снег, мокрый снег. В отдельных районах слабые гололедные явления. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днём -1,+4 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +1,+3 градусов.

В Сургуте облачная погода и дождь. Ветер южный, юго-западный 5-11 метров в секунду. Температура воздуха: -4, +2 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, вечером ожидается дождь. Ветер юго-западный 5-11 метров в секунду. Температура воздуха: -5, +4 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU