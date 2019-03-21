Погода в Югре 21 марта: +4 градуса, мокрый снег и дождь
В четверг 21 марта в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшие, в центральных районах умеренные осадки: снег, мокрый снег. В отдельных районах слабые гололедные явления. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днём -1,+4 градусов.
В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +1,+3 градусов.
В Сургуте облачная погода и дождь. Ветер южный, юго-западный 5-11 метров в секунду. Температура воздуха: -4, +2 градусов.
В Нижневартовске переменная облачность, вечером ожидается дождь. Ветер юго-западный 5-11 метров в секунду. Температура воздуха: -5, +4 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU