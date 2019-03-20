Две сургутянки поверили мошенникам и потеряли сбережения

СЕГОДНЯ 15:55 2019-03-20T15:55:18+03:00

Злоумышленников они даже не видели

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Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района обратились две жительницы посёлка Белый Яр по факту мошенничества.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, 60-летней женщине в социальной сети «Вконтакте» поступило сообщение от друга с просьбой занять 5 тысяч рублей, она, не проверив информацию, перевела деньги на указанную в сообщении карту, после чего связавшись с другом, поняла, что ее обманули мошенники.

С аналогичным заявлением обратилась в полицию 42-летняя жительница этого же поселка. Но в ее случае, преступник представился сотрудником «Сбербанка России» и сообщил, что ее банковская карта заблокирована. Завладев данными о карте, злоумышленник похитил более 5 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание лиц, совершивших преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU