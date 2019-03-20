В Лянторе за кражу труб с месторождения задержан мужчина

СЕГОДНЯ 15:40 2019-03-20T15:40:56+03:00

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Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от начальника службы безопасности нефтедобывающей компании о том, что на посту задержан автомобиль.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, 27-летний мужчина пытался вывести с территории месторождения трубы на сумму более 19 тысяч рублей.

Подозреваемый пояснил, что целенаправленно ездил по месторождениям в поисках наживы и обнаружил старые трубы, которые не вывезли после ремонта.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В настоящее время фигуранту дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU