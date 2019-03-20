В Ханты-Мансийске обнаружено тело мужчины с отпиленной головой
Следователи изучают обстоятельства гибели
В Ханты-Мансийске обнаружено тело мужчины с отпиленной головойФото: Татьяна Коркина
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Загадочную и жуткую смерть, которая шокировала опытных сотрудников, расследуют правоохранительные органы в Ханты-Мансийске. Картина, которую увидели оперативники была больше похожа на кадры голливудского фильма ужасов.
Было обнаружено тело хозяина дома с отпиленной головой. Рядом стояла электропила. Известно, что мужчина являлся пациентом Ханты-Мансийского психоневрологического диспансера.
В следственном управлении следственного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры подробности случившегося пока не комментируют. Однако отметили, что по факту смерти человека возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU