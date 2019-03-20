2019-03-20T15:00:56+03:00
Общество

Врачи из Центра медицины катастроф спасли жизнь двум югорчанам из заметённых снегом посёлков

Практически каждые 20 минут бригада спасателей останавливалась на расчистку дороги
Алена Кульмухаметова
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Врачи из Центра медицины катастроф спасли жизнь двум югорчанам из заметённых снегом посёлковВрачи из Центра медицины катастроф спасли жизнь двум югорчанам из заметённых снегом посёлковФото: Татьяна Коркина
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Слаженная работа спасательных служб Югры помогла безопасно эвакуировать двух жителей Ханты-Мансийского района, нуждавшихся в срочной медицинской помощи.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Югры, 15 марта стало настоящим испытанием для спасателей мобильного поисково-спасательного отряда Ханты-Мансийска и медицинских работников Центра медицины катастроф

В этот день было три вызова, два из которых касались вопроса жизни и здоровья жителей Ханты-Мансийского района.

Днем поступило сообщение доставить сотрудников медицины катастроф для оказания помощи больному в посёлке Луговской. Группа спасателей совместно с бригадой врачей на снегоболотоходе ТРЭКОЛ выехали в поселок, преодолевая снежные преграды. Эвакуация пациента в Ханты-Мансийск продлилась более шести часов, снежные заносы по пути следования специальной техники разгребали спасатели и медики.

Практически каждые 20 минут бригада спасателей останавливалась на расчистку дороги. При переезде через протоку, потребовалось применение лебедки.

Вечером того же дня спасателям поступило сообщение об аналогичном случае в поселке Кедровый. Незамедлительно спасатели с бригадой медиков выдвинулись для срочной эвакуации больного. Дорога в Кедровый заняла более восемь часов, на подъезде к поселку бригада уперлась в непроходимый снежный занос и ожидала расчистки дороги поселковой техникой.

Осмотрев больного, медиками было принято верное тактическое решение о стабилизации и лечении пациента на месте, утром следующего дня погодные условия улучшились, что позволило провести медицинскую эвакуацию пациента авиационным транспортом в Ханты-Мансийск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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