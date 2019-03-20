В изолятор временного содержания помещён вор и автоугонщик из Пыть-Яха
Он забрал машину с парковки
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Накануне в дежурную часть полиции Пыть-Яха поступила информация о том, что неизвестный проник в квартиру, откуда похитил деньги, ключи от дома и машины.
Оперативники нашли злоумышленника по горячим следам. Им оказался ранее несудимый 34-летний безработный местный житель.
Как стало известно полицейским, подозреваемый, завладев ключами от автомобиля марки «Киа Серато», принадлежащих 30-летней женщине, он проник внутрь салона, после чего выехал с места парковки.
В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Кража». Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU