В Сургуте выбрали лучшего автомеханика УрФО

СЕГОДНЯ 14:47 2019-03-20T14:47:25+03:00

Конкурс проводился в два этапа – теоретический и практический

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Федеральный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лучший автомеханик» состоялся в Сургуте.

Состязание проводилось среди опытных специалистов и студентов.

Участниками первой группы стали 10 конкурсантов из Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Свердловской и Тюменской областей. Во второй категории состязались 11 человек из Югры, Свердловской, Тюменской, Курганской и Челябинской областей.

Конкурс проводился в два этапа – теоретический и практический. По итогам соревнования в группе «Работники» победу одержал сотрудник производственного автотранспортного предприятия №1 из Нижневартовска Виктор Грибанов.

Лучшим среди студентов был признан студент Челябинского дорожно-строительного техникума Олег Романов.

Обладатель первого места в категории «Работники», помимо диплома, был отмечен денежной премией в 79 тысяч рублей. Конкурсанты, разделившие второе место, получили по 57 тысяч рублей. Призер, занявший третье место, награжден 34 тысячами рублей.

Победитель-студент получил 23 тысячи рублей. За второе место предусмотрено 18 тысяч. Обладателю «бронзы» предназначено 12 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU