2019-03-20T14:47:25+03:00
Общество

В Сургуте выбрали лучшего автомеханика УрФО

Конкурс проводился в два этапа – теоретический и практический
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Федеральный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лучший автомеханик» состоялся в Сургуте.

Состязание проводилось среди опытных специалистов и студентов.

Участниками первой группы стали 10 конкурсантов из Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Свердловской и Тюменской областей. Во второй категории состязались 11 человек из Югры, Свердловской, Тюменской, Курганской и Челябинской областей.

Конкурс проводился в два этапа – теоретический и практический. По итогам соревнования в группе «Работники» победу одержал сотрудник производственного автотранспортного предприятия №1 из Нижневартовска Виктор Грибанов.

Лучшим среди студентов был признан студент Челябинского дорожно-строительного техникума Олег Романов.

Обладатель первого места в категории «Работники», помимо диплома, был отмечен денежной премией в 79 тысяч рублей. Конкурсанты, разделившие второе место, получили по 57 тысяч рублей. Призер, занявший третье место, награжден 34 тысячами рублей.

Победитель-студент получил 23 тысячи рублей. За второе место предусмотрено 18 тысяч. Обладателю «бронзы» предназначено 12 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две сургутянки поверили мошенникам и потеряли сбережения
В Когалыме готовятся ко Дню оленевода
В Лянторе за кражу труб с месторождения задержан мужчина
В Ханты-Мансийске обнаружено тело мужчины с отпиленной головой
Врачи из Центра медицины катастроф спасли жизнь двум югорчанам из заметённых снегом посёлков
В изолятор временного содержания помещён вор и автоугонщик из Пыть-Яха
В Пыть-Яхе спасатели сняли со стены пятиэтажки, повисшего на тросах мужчину
В Югре осудили горе-рыбака за вылов осетра
Владимир Путин направил в Югру приветствие участникам форума «Год языков коренных народов в России»
В Пыть-Яхе два парня пошли на грабёж из-за любви к шаурме
В Когалыме открывается филиал академического Малого театра
Югорчанин перечислил за несуществующие стройматериалы 90 тысяч рублей
Вартовчанам предложили застраховать имущество на случай паводка
В Нижневартовске осудили владельца «резиновой» квартиры
Продавца из Когалыма оштрафуют за продажу алкоголя подростку
Дороги Нижневартовска приведут к национальным стандартам уже летом
В Нягани подросток украл с автомобиля аккумулятор
В Югре снижается количество ДТП на пешеходных переходах
В Югре задержана жительница Барнаула, которая обчистила счета 30 югорчан