СЕГОДНЯ 14:40 2019-03-20T14:40:39+03:00

В Пыть-Яхе спасатели сняли со стены пятиэтажки, повисшего на тросах мужчину. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

Изменить размер текста: A A

Работник управляющей компании из Пыть-Яха чистил снег на крыше пятиэтажки и внезапно сорвался. На помощь к нему пришли спасатели.

Как сообщили в МЧС по ХМАО-Югре, поступило сообщение о том, что с крыши пятиэтажки сорвался и повис на страховочных тросах мужчина, при этом самостоятельно из этой ситуации выбраться не может. К месту происшествия было направлено пожарно-спасательное подразделение.

Установив автолестницу, пожарные поднялись на необходимую высоту и сняли пострадавшего. Как оказалось, он чистил снег на крыше и сорвался, при этом повредил ребра и руку. Спустив человека на землю, сотрудники передали его медицинским работникам. После осмотра специалистами скорой было принято решение о госпитализации пострадавшего.

- Приехали быстро, - рассказал о происшествии командир отделения пожарно-спасательной части Эдуард Хакимов. – Водитель оперативно установил автолестницу и я поднялся наверх. Мужчина был в сознании, я с ним разговаривал, объяснял, что нужно сделать. Он встал одной ногой на ступень лестницы, придерживая его, я срезал тросы и потихоньку начали спускаться. Я его страховал, но спускался он сам и до «скорой» дошел сам. После того как мы передали его медицинским работникам, вернулись в пожарно-спасательную часть.

ИСТОЧНИК KP.RU