2019-03-20T14:40:39+03:00
Общество

В Пыть-Яхе спасатели сняли со стены пятиэтажки, повисшего на тросах мужчину

Он упал с крыши многоэтажного дома
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Пыть-Яхе спасатели сняли со стены пятиэтажки, повисшего на тросах мужчину. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреВ Пыть-Яхе спасатели сняли со стены пятиэтажки, повисшего на тросах мужчину. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Работник управляющей компании из Пыть-Яха чистил снег на крыше пятиэтажки и внезапно сорвался. На помощь к нему пришли спасатели.

Как сообщили в МЧС по ХМАО-Югре, поступило сообщение о том, что с крыши пятиэтажки сорвался и повис на страховочных тросах мужчина, при этом самостоятельно из этой ситуации выбраться не может. К месту происшествия было направлено пожарно-спасательное подразделение.

Установив автолестницу, пожарные поднялись на необходимую высоту и сняли пострадавшего. Как оказалось, он чистил снег на крыше и сорвался, при этом повредил ребра и руку. Спустив человека на землю, сотрудники передали его медицинским работникам. После осмотра специалистами скорой было принято решение о госпитализации пострадавшего.

- Приехали быстро, - рассказал о происшествии командир отделения пожарно-спасательной части Эдуард Хакимов. – Водитель оперативно установил автолестницу и я поднялся наверх. Мужчина был в сознании, я с ним разговаривал, объяснял, что нужно сделать. Он встал одной ногой на ступень лестницы, придерживая его, я срезал тросы и потихоньку начали спускаться. Я его страховал, но спускался он сам и до «скорой» дошел сам. После того как мы передали его медицинским работникам, вернулись в пожарно-спасательную часть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две сургутянки поверили мошенникам и потеряли сбережения
В Когалыме готовятся ко Дню оленевода
В Лянторе за кражу труб с месторождения задержан мужчина
В Ханты-Мансийске обнаружено тело мужчины с отпиленной головой
Врачи из Центра медицины катастроф спасли жизнь двум югорчанам из заметённых снегом посёлков
В изолятор временного содержания помещён вор и автоугонщик из Пыть-Яха
В Сургуте выбрали лучшего автомеханика УрФО
В Югре осудили горе-рыбака за вылов осетра
Владимир Путин направил в Югру приветствие участникам форума «Год языков коренных народов в России»
В Пыть-Яхе два парня пошли на грабёж из-за любви к шаурме
В Когалыме открывается филиал академического Малого театра
Югорчанин перечислил за несуществующие стройматериалы 90 тысяч рублей
Вартовчанам предложили застраховать имущество на случай паводка
В Нижневартовске осудили владельца «резиновой» квартиры
Продавца из Когалыма оштрафуют за продажу алкоголя подростку
Дороги Нижневартовска приведут к национальным стандартам уже летом
В Нягани подросток украл с автомобиля аккумулятор
В Югре снижается количество ДТП на пешеходных переходах
В Югре задержана жительница Барнаула, которая обчистила счета 30 югорчан