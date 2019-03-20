2019-03-20T13:59:08+03:00
Общество

В Югре осудили горе-рыбака за вылов осетра

Мужчине предстоит отработать ущерб
Алена Кульмухаметова
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Накануне мировой судья Ханты-Мансийского судебного района вынес обвинительный приговор в отношении 40-летнего жителя села Цингалы Ханты-Мансийского района. Он признан виновным незаконной добыче, хранении особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, в декабре 2018 года мужчина, находясь на реке Иртыш, выловил экземпляр особо ценного вида рыбы «Осетр сибирский», который занесен в Красную книгу РФ.

В результате его незаконных действий рыбным запасам Российской Федерации причинен ущерб.

Суд назначил горе-рыбаку наказание в виде исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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