Владимир Путин направил в Югру приветствие участникам форума «Год языков коренных народов в России»

СЕГОДНЯ 13:56 2019-03-20T13:56:06+03:00

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Приветственный адрес участникам, организаторам и гостям международного форума «Год языков коренных народов в России» в Ханты-Мансийске направил президент России Владимир Путин.

- Дорогие друзья! Приветствую в Ханты-Мансийске участников и гостей форума.

Мы по праву гордимся статусом одной из крупнейших держав, где в мире и согласии проживают представители около двухсот национальностей. Язык, самобытные традиции, обычаи, хозяйственный уклад коренных жителей являются нашим общим достоянием, формируют культурное, этническое многообразие и истинное богатство России. Наша Конституция гарантирует право на изучение и использование родного языка, который играет огромную роль в общении людей, связывает поколения, хранит бесценный опыт и историческую память. Желаю вам успехов - сказал Владимир Путин.

Проблема сбережения языков коренных народов имеет важное, без преувеличения, общемировое значение, – отметил глава государства. – Символично, что 2019 год объявлен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций международным Годом языков коренных народов. Сегодня к этой востребованной инициативе присоединяется наша страна. Мы по праву гордимся статусом одной из крупнейших держав, где в мире и согласии проживают представители около 200 национальностей.

Владимир Путин отметил, что в России и впредь будет проводится комплексная, творческая, кропотливая работа, направленная на поддержку всех языков народов нашей многонациональной страны.

Он выразил уверенность, что форум пройдет в конструктивном, созидательном ключе, а решения и рекомендации его участников обязательно воплотятся в жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU