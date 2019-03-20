2019-03-20T13:46:28+03:00
Происшествия

В Пыть-Яхе два парня пошли на грабёж из-за любви к шаурме

Они обманули свердловчанина
Алена Кульмухаметова
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В Пыть-Яхе два парня пошли на грабёж из-за любви к шаурме. Фото с сайта pixabay.comВ Пыть-Яхе два парня пошли на грабёж из-за любви к шаурме. Фото с сайта pixabay.com
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Накануне к сотрудникам патрульно-постовой службы в районе железнодорожного вокзала обратился 29-летний житель Свердловской области с заявлением, что стал жертвой преступников.

Полицейским мужчина рассказал, что неизвестные, представившись сотрудниками охраны порядка под предлогом проверки документов провели его в салон автомобиля марки ВАЗ-2114, где один из подозреваемых похитил у него 800 рублей.

Сотрудниками патрульно-постовой службы установили двоих подозреваемых, причастных к правонарушению. Один из них 19-летний неработающий местный житель.

Выяснилось, что второй 19-летний злоумышленник также похитил у потерпевшего 150 рублей. Общий ущерб составил 950 рублей.

Как поясняют сами подозреваемые, на похищенные деньги они купили четыре шаурмы и бензин.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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