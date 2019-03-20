2019-03-20T13:30:16+03:00
Звезды

В Когалыме открывается филиал академического Малого театра

Посетители смогут увидеть выставку эскизов декораций, костюмов, фотографий артистов театра
Алена Кульмухаметова
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В Когалыме открывается филиал академического Малого театра. Фото с сайта pixabay.comВ Когалыме открывается филиал академического Малого театра. Фото с сайта pixabay.com
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Церемония открытия филиала Государственного академического Малого театра состоится в Когалыме 22 марта.

Зрительный зал рассчитан на 300 мест. Он включает в себя партер, боковые и центральные ложи, места для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Театральный сезон на сцене театра откроет спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» по одноименной комедии Александра Островского. Посетители также смогут увидеть выставку эскизов декораций, костюмов, фотографий артистов театра. А самым юным зрителям 23 марта представят постановку «Снежная королева».

По данным департамента общественных и внешних связей ХМАО-Югры, в мероприятии примут участие заместитель председателя правительства России Ольга Голодец, министр культуры страны Владимир Мединский, губернатор Югры Наталья Комарова, президент нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов, художественный руководитель театра Юрий Соломин.

Напомним, что Ханты-Мансийский автономный округ станет первым субъектом России, на территории которого будет открыт филиал Государственного академического Малого театра. Фасад нового здания ориентирован на фасад московского филиала, расположенного по улице Большая Ордынка.

Открытие филиала Малого театра в Когалыме вошло в план мероприятий по проведению Года театра в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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