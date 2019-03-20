Югорчанин перечислил за несуществующие стройматериалы 90 тысяч рублей
Житель Белоярского района перевёл деньги мошенникам за стройматериалы. О том, что с ним говорят преступники, мужчина понял не сразу.
Накануне в дежурную часть полиции Белоярского района обратился 35-летний житель района с заявлением о совершении в отношении него мошеннических действий.
Заявитель рассказал, что на популярном сайте объявлений увидел информацию о продаже пиломатериала для строительства бани в городе Надым. Первое что бросилась ему в глаза, это доступная цена. Созвонившись с менеджером, мужчина обговорил детали сделки и порядок транспортировки товара, после чего в качестве предоплаты перечислил 31 тысячу рублей.
В обеденное время продавец стройматериалов позвонил белоярцу и сообщил, что бухгалтерия ошиблась в расчетах и необходимо доплатить за товар еще 25 тысяч рублей. На протяжении всего дня поступали звонки с аналогичными предлогами. Таким образом, пострадавший перевел почти 90 тысяч рублей.
Спустя сутки заявитель предпринял попытку связаться с менеджером, но его сотовый телефон до настоящего времени заблокирован.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU