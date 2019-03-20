2019-03-20T12:54:24+03:00
Общество

Вартовчанам предложили застраховать имущество на случай паводка

Чаще всего топит дачи
Алена Кульмухаметова
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В Югре началась подготовка к паводковому периоду. На внеочередном заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при правительстве ХМАО - Югры глава региона Наталья Комарова обратила внимание на подготовку к паводку югорчан, чьи жилые дома и дачные участки попадают в зону возможного подтопления, к предстоящему половодью.

В связи с этим управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям рекомендует жителям Нижневартовска заблаговременно подготовиться к возможному паводку. Для этого необходимо очистить от снега придомовые территории, канавы и сточные желоба, заранее перенести запасы продовольствия из подвалов и погребов в недоступное для воды место, приподнять и закрепить подвижные предметы мебели, способные «уплыть», позаботиться о домашних животных, постоянно находящихся в местах возможного подтопления. Их следует перевезти в безопасное место и обеспечить необходимым запасом корма, по возможности застраховать движимое и недвижимое имущество от подтоплений и нанесения ущерба вследствие паводка.

Добавим, что во время паводка Обь выходит и затапливают территории старой части города. А также дачные посёлки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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