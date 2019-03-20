В Нижневартовске осудили владельца «резиновой» квартиры

СЕГОДНЯ 12:43 2019-03-20T12:43:49+03:00

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Накануне Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Вартовчанин обвинялся в фиктивной постановка на учет иностранцев в своей квартире.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры, 51-летний житель города с марта по ноябрь 2018 года за денежное вознаграждение направлял в орган миграционного контроля уведомления о прибытии 28 иностранцев для постановки на учет в своей квартире. При этом мигранты проживали по другому адресу, что является нарушением закона.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на один год один месяц условно с испытательным сроком два года.

ИСТОЧНИК KP.RU