Продавца из Когалыма оштрафуют за продажу алкоголя подростку

СЕГОДНЯ 12:32 2019-03-20T12:32:14+03:00

Парень не попросил документы у покупателя

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Накануне сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних полиции Когалыма был выявлен факт продажи алкогольной продукции лицу, не достигшему 18-летнего возраста.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, спиртное было реализовано подростку в продуктовом магазине, расположенном по улице Нефтяников. Продавец торговой точки не поинтересовался ни возрастом, ни документами юного покупателя.

Молодой человек, работающий продавцом, привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Напомним, за продажу алкоголя несовершеннолетним предусмотрен штраф в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU