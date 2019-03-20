2019-03-20T12:32:14+03:00
Происшествия

Продавца из Когалыма оштрафуют за продажу алкоголя подростку

Парень не попросил документы у покупателя
Алена Кульмухаметова
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Накануне сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних полиции Когалыма был выявлен факт продажи алкогольной продукции лицу, не достигшему 18-летнего возраста.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, спиртное было реализовано подростку в продуктовом магазине, расположенном по улице Нефтяников. Продавец торговой точки не поинтересовался ни возрастом, ни документами юного покупателя.

Молодой человек, работающий продавцом, привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Напомним, за продажу алкоголя несовершеннолетним предусмотрен штраф в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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