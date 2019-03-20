СЕГОДНЯ 11:57 2019-03-20T11:57:40+03:00

Дороги Нижневартовска приведут к национальным стандартам уже летом. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Вартовчане уже в этом году смогут оценить преимущество и качество дорог в городе. В Нижневартовске оптимизируют улично-дорожную сеть.

В рамках требований приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вместе с ремонтом дорог предстоит выполнить еще ряд обязательных мероприятий: сократить количество магистралей, работающих в режиме перегрузок, и привести дороги к национальным стандартам безопасности.

- Согласно существующим требованиям национальных стандартов все пешеходные переходы должны быть оборудованы светофорами. Это невозможно. Чтобы в городе не возникало заторов, нам необходимо оптимизировать существующую дорожную систему. Задача – найти паритет интересов между водителями и пешеходами. Будут демонтированы 25 пешеходных переходов, не отвечающих стандартам, и оборудованы 19 новых по всем требованиям, - рассказала о предстоящих работах заместитель директора департамента ЖКХ администрации города Ирина Воликовская.

Все перекрестки и пешеходные переходы будут оборудованы необходимыми знаками на выносных опорах, обеспечена доступная среда для маломобильной категории граждан.

Кроме того, светофоры в городе будут работать по «умному» алгоритму: датчики движения считывают загруженность на определенных участках и, в зависимости от ситуации, на перекрестках выбирается оптимальный светофорный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU