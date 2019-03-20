В Нягани подросток украл с автомобиля аккумулятор
Карманные деньги 17-летний житель Нягани решил раздобыть преступным путём. Попытка разжиться на краже ему не удалась.
Накануне в дежурную часть полиции Нягани обратился 39-летний житель города, который пояснил, что с его автомобиля была украдена аккумуляторная батарея. Общий ущерб составил 26 тысяч рублей.
Оперативники быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался ранее попадавший в поле зрения правоохранителей 17-летний молодой человек. Сотрудникам полиции злоумышленник пояснил, что, прогуливаясь вечером, решил украсть аккумулятор для последующей продажи. Похищенное имущество изъято.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU