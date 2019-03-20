2019-03-20T11:42:00+03:00
Происшествия

В Нягани подросток украл с автомобиля аккумулятор

Парнишка решил продать его, но не успел
Алена Кульмухаметова
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Карманные деньги 17-летний житель Нягани решил раздобыть преступным путём. Попытка разжиться на краже ему не удалась.

Накануне в дежурную часть полиции Нягани обратился 39-летний житель города, который пояснил, что с его автомобиля была украдена аккумуляторная батарея. Общий ущерб составил 26 тысяч рублей.

Оперативники быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался ранее попадавший в поле зрения правоохранителей 17-летний молодой человек. Сотрудникам полиции злоумышленник пояснил, что, прогуливаясь вечером, решил украсть аккумулятор для последующей продажи. Похищенное имущество изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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