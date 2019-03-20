2019-03-20T11:36:04+03:00
Общество

В Югре снижается количество ДТП на пешеходных переходах

Переходы около школ соответствуют всем нормам безопасности
Алена Кульмухаметова
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В Югре снижается количество ДТП на пешеходных переходахВ Югре снижается количество ДТП на пешеходных переходахФото: Татьяна Коркина
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В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на дорогах регионального и межмуниципального значения в 2018 году зарегистрировано 320 дорожно-транспортных происшествий против 412 в 2017 году.

- Наиболее значительное снижение аварийности произошло на территории Сургутского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Ханты-Мансийского и Советского районов, - обратил внимание директор управления автомобильных дорог Сергей Аксёнов.

Отмечается, что добиться снижения показателей аварийности удалось благодаря реализации комплекса мероприятий по повышению уровня безопасности дорожного движения. Среди них как наиболее эффективные эксперты отмечают установку барьерного ограждения, освещения пешеходных переходов, камер фотовидеофиксации в местах концентрации ДТП.

В Югре расположено 4053 пешеходных переходов. 3081 из них уже приведен в соответствие с национальными стандартами, что составляет 76% от общего количества.

В обустройстве переходов, расположенных вблизи образовательных организаций, достигнут 100% результат. Все 311 пешеходных переходов приведены в соответствие с национальным стандартом.

Работа по этому направлению линейно отражается на уровне ДТП. Так, число дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на людей на пешеходных переходах, снижается.

- За последние 5 лет на территории Югры наблюдается снижение количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов на пешеходных переходах - с 345 ДТП в 2013 году до 176 ДТП в 2018 году, - доложил начальник управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу Максим Галушков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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