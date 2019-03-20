СЕГОДНЯ 11:18 2019-03-20T11:18:12+03:00

В Югре задержана жительница Барнаула, которая обчистила счета 30 югорчан. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Ей были интересны только банковские карты

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Накануне правоохранительные органы Югры вместе с коллегами из Алтайского края задержали 33-летняя жительницу Барнаула, подозреваемая в серии краж с банковских карт.

Как сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре, злоумышленница звонила на мобильные телефоны потерпевших и, представляясь сотрудником финансовой организации, сообщала, что происходит несанкционированное списание денег, а также уточняла, не приобретают ли в данный момент потерпевшие диван. Получив отрицательный ответ, последняя предлагала остановить финансовую операцию. Для этого ей необходимы были реквизиты банковской карты и числовые комбинации, пришедшие в смс-сообщениях. Таким образом, фигурантке удалось похитить более 300 тысяч рублей со счетов 30 югорчан. От действий злоумышленницы также пострадали жители Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области.

Во время обыска в квартире подозреваемой полицейские обнаружили несколько мобильных телефонов, телефонные и банковские карты.

В отношении женщины возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Судом в отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ей грозит шесть лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU