2019-03-20T11:01:02+03:00
Общество

В Югре закрыт зимник «Мортка - Нижняя Тавда»

На месте дежурят экипажи ДПС
Алена Кульмухаметова
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В Югре закрыт зимник «Мортка - Нижняя Тавда». Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреВ Югре закрыт зимник «Мортка - Нижняя Тавда». Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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В Ханты-Мансийском автономном округе в связи с потеплением с 19 марта введено ограничение движения транспорта массой более 15 тонн по зимним автомобильным дорогам межмуниципального значения Березовского, Белоярского, Ханты-Мансийского, Октябрьского, Советского районов. В Кондинском районе введено ограничение по грузоподъемности до 10 тонн, в Нижневартовском и Сургутском - до 5 тонн.

Как сообщает МЧС России по ХМАО-Югре, с 16 марта закрыто движения по зимней автомобильной дороге «пгт. Мортка - пгт. Нижняя Тавда», ледовая переправа через реку Кума закрыта.

По предварительным данным закрытие «зимников» на территории округа ожидается в период с 28 марта по 8 апреля.

Спасатели ежедневно контролируют состояния ледового покрытия. При принятии решения о понижении допустимого тоннажа, службами составляется соответствующий акт, а непосредственно на переправе устанавливаются соответствующие информационные таблички и дорожные знаки.

Добавим, что при закрытии зимних автомобильных дорог и ледовых переправ организуются мероприятия по предотвращению несанкционированного выезда автотранспорта на дороги и ледовые переправы путем сооружения заградительных валов, рвов, установки бетонных блоков и шлагбаумов.

Так же экипажи ДПС по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре контролируют движение транспорта в период ограничения или закрытия движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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