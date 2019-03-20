Полицейскими с наркотиками задержан житель Нижневартовска
Накануне сотрудниками патрульно-постовой службы полиции Нижневартовска на территории садово-огородного товарищества «Лада» задержан 28-летний мужчина с наркотиками.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, эксперты подтвердили, что изъятые наркотики являются гашишем общей массой 100,087 грамма.
Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти.
По факту обнаружения наркотических средств возбуждено уголовное дело В качестве максимального наказания мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU