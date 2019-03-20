2019-03-20T10:54:27+03:00
Происшествия

Полицейскими с наркотиками задержан житель Нижневартовска

Мужчина перевозил гашиш
Алена Кульмухаметова
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Полицейскими с наркотиками задержан житель Нижневартовска. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгрыПолицейскими с наркотиками задержан житель Нижневартовска. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югры
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Накануне сотрудниками патрульно-постовой службы полиции Нижневартовска на территории садово-огородного товарищества «Лада» задержан 28-летний мужчина с наркотиками.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, эксперты подтвердили, что изъятые наркотики являются гашишем общей массой 100,087 грамма.

Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти.

По факту обнаружения наркотических средств возбуждено уголовное дело В качестве максимального наказания мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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