2019-03-20T10:49:20+03:00
Общество

Жители Югры могут жаловаться «Народному контролю» на уборку снега

В округе проходит ежедневный мониторинг
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Жители Югры могут жаловаться «Народному контролю» на уборку снега. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскаЖители Югры могут жаловаться «Народному контролю» на уборку снега. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийска
Изменить размер текста:

Для югорчан в рамках партийного проекта «Народный контроль» создан электронный адрес nk-sneg@mail.ru, на который они могут обращаться с жалобой на уборку снега, или информировать об опасности схода снега с крыш зданий.

Общественники намерены проводить ежедневный мониторинг организации работ управляющими кампаниями в муниципалитетах округа по очистке снежных масс с крыш многоквартирных домов и придомовых территорий. Все случаи нарушений фиксируются и передаются в соответствующие органы власти.

- В Югре выпало рекордное количество снега. Так, например, в городе Ханты-Мансийске достигнут максимум за 126-летнюю историю гидрометеорологии по объему снега. 15 марта побит рекорд 1973 года на 18%, - отметил региональный координатор партийного проекта Константин Пенчуков.

Накануне было проведено заседание общественного совета по реализации партийного проекта «Народный контроль» с участием представителей Общероссийского народного фронта. Были рассмотрены вопросы организации общественного мониторинга уборки снега с улиц, парков, скверов, очистки кровли жилых домов и объектов социальной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нягани подросток украл с автомобиля аккумулятор
В Югре снижается количество ДТП на пешеходных переходах
В Югре задержана жительница Барнаула, которая обчистила счета 30 югорчан
В Югре закрыт зимник «Мортка - Нижняя Тавда»
Полицейскими с наркотиками задержан житель Нижневартовска
В Нягани за долг 40 миллионов рублей перед работниками директор заплатит штраф
В Сургутском районе вычислили самые шумные поселения
В Сургуте на семь лет в колонию отправили наркосбытчицу из Тамбова
В Югре объявляет конкурс художественного творчества «Быть здоровым – здорово!»
В Ханты-Мансийске назвали имена лучших синхронисток по плаванию
Тюменское отделение Сбербанка подвело итоги работы в 2018 году
В Югре стартует Год коренных народов России
Авто пьяного югорчанина поместили на штрафстоянку
В школьные столовые Югры не пропустят фальсификат
В Нижневартовске женщина украла ноутбук
В Сургуте снегоуборочный погрузчик задавил бабушку
Глава Сургута вручил директору департамента ЖКХ лопату и потребовал убрать снег
В течение недели на дорогах Югры задержано 136 нетрезвых водителей
Погода в Югре 20 марта: стойкий плюс и небольшие осадки
Пенсионерка из Югры разрушила планы мошенника
В Пыть-Яхе на вывоз снежных куч дали неделю
В Нижневартовске спустя 17 лет задержан насильник