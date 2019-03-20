СЕГОДНЯ 10:49 2019-03-20T10:49:20+03:00

Жители Югры могут жаловаться «Народному контролю» на уборку снега. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийска

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Для югорчан в рамках партийного проекта «Народный контроль» создан электронный адрес nk-sneg@mail.ru, на который они могут обращаться с жалобой на уборку снега, или информировать об опасности схода снега с крыш зданий.

Общественники намерены проводить ежедневный мониторинг организации работ управляющими кампаниями в муниципалитетах округа по очистке снежных масс с крыш многоквартирных домов и придомовых территорий. Все случаи нарушений фиксируются и передаются в соответствующие органы власти.

- В Югре выпало рекордное количество снега. Так, например, в городе Ханты-Мансийске достигнут максимум за 126-летнюю историю гидрометеорологии по объему снега. 15 марта побит рекорд 1973 года на 18%, - отметил региональный координатор партийного проекта Константин Пенчуков.

Накануне было проведено заседание общественного совета по реализации партийного проекта «Народный контроль» с участием представителей Общероссийского народного фронта. Были рассмотрены вопросы организации общественного мониторинга уборки снега с улиц, парков, скверов, очистки кровли жилых домов и объектов социальной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU