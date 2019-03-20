В Нягани за долг 40 миллионов рублей перед работниками директор заплатит штраф
Задолженность образовалась в период полугода и после вмешательства правоохранительных органов была полностью погашена. Однако директору предстоит заплатить крупный штраф.
Как сообщает следственный комитет Югры, в городе Нягани мировой судья вынес постановление о назначении судебного штрафа генеральному директору АО «Монтажное управление № 5».
Как сообщалось ранее, в период с марта по октябрь 2018 года руководитель предприятия допустил образование задолженности по заработной плате перед 518 работниками на сумму свыше 40 миллионов рублей. В декабре прошлого года следователи успешно завершили расследование - задолженность перед работниками была погашена в полном объеме, а перед судом было заявлено ходатайство о назначении подозреваемому меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
По результатам его рассмотрения генеральному директору АО «Монтажное управление № 5» назначен судебный штраф в размере 100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU