2019-03-20T10:39:15+03:00
Общество

В Нягани за долг 40 миллионов рублей перед работниками директор заплатит штраф

Сотрудники получили свои зарплаты
Алена Кульмухаметова
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В Нягани за долг 40 миллионов рублей перед работниками директор заплатит штраф. Фото с сайта СУ СК ХМАО-ЮгрыВ Нягани за долг 40 миллионов рублей перед работниками директор заплатит штраф. Фото с сайта СУ СК ХМАО-Югры
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Задолженность образовалась в период полугода и после вмешательства правоохранительных органов была полностью погашена. Однако директору предстоит заплатить крупный штраф.

Как сообщает следственный комитет Югры, в городе Нягани мировой судья вынес постановление о назначении судебного штрафа генеральному директору АО «Монтажное управление № 5».

Как сообщалось ранее, в период с марта по октябрь 2018 года руководитель предприятия допустил образование задолженности по заработной плате перед 518 работниками на сумму свыше 40 миллионов рублей. В декабре прошлого года следователи успешно завершили расследование - задолженность перед работниками была погашена в полном объеме, а перед судом было заявлено ходатайство о назначении подозреваемому меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

По результатам его рассмотрения генеральному директору АО «Монтажное управление № 5» назначен судебный штраф в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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