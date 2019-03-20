2019-03-20T09:55:05+03:00
Общество

В Сургутском районе вычислили самые шумные поселения

Штрафы усмиряют сургутян
Алена Кульмухаметова
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В Сургутском районе вычислили самые шумные поселения. Фото из блога "Глава в районе" Андрея Трубецкого в соцсети ВКонтактеВ Сургутском районе вычислили самые шумные поселения. Фото из блога "Глава в районе" Андрея Трубецкого в соцсети ВКонтакте
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Нарушители «тихого часа» из Сургутского района ответили рублём за непокорность. Несмотря на запрет, они в обеденный сон-час сверлили, громко слушали музыку и кричали.

Накануне глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своём блоге в соцсети ВКонтакте назвал самые шумные поселения муниципалитета.

Ими оказались Лянтор и Белый Яр. Именно там чаще всего нарушают «тихий час». На оба поселения за пять месяцев уже приходится шесть рассмотренных дел об административных правонарушениях. По три на каждое.

Напоминаем, «тихий час» начал действовать в Югре 22 ноября 2018 года. С этой даты в будние дни с 13:00 до 15:00 под угрозой штрафов запрещено производить шумные строительные и ремонтные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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